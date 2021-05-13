إنفوجراف.. ضبط 1284 قضية تموينية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1284 قضية متنوعة خلال 24 ساعة تشمل ضبط منتجات وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ألبان منتهية الصلاحية وبيع زيت التموين في السوق السوداء.

كما شملت الضبطيات ضبط 2000 وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت" محظور تداولها في الأسواق، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة.