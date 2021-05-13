أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية و31 قضية في مجال الأمن العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها ضبطت 3 قضايا تهريب بضائع "أجنبية الصُنع" عبر المنافذ الجمركية، وضبط 31 قضية في مجال الأمن العام أبرزها مزاولة مهنة بدون ترخيص ودخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما ضبطت 889 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 146 حكما قضائيًا متنوعًا، بالإضافة لضبط 3 قضايا في مجال الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.