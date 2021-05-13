في ليلة العيد.. الداخلية تضبط 201 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 174 قطعة سلاح ناري، بحوزة138متهمًا.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 81129 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالي 6344 محكومًا عليهم كالتالي ( 364 حكم جناية - 25025 حكم حبس جزئي - 5002 حكم حبس مستأنف - 39683 حكم غرامة - 11055 مخالفة).

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا (3) حوادث متنوعة.

كما ضبطت 201 قضية مخدرات بإجمالي 218 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبطت 37 متهمًا، وضبطت 20 متهمًا بأعمال البلطجة و409 دراجة نارية مخالفة وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها وضبط 19887 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحصت الحملة 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.