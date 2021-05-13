شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الخميس، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، ودار الأمل لرعاية الأيتام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وقدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأن على راحة النزلاء، معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.

وأكد «الشريف» خلال زيارته حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتلبية كل احتياجات الدور من أجل توفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أننا جميعا علينا مسؤولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالمستوى الهائل للدور والخدمات المقدمة بها، مطالبًا مسؤولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وتلبية كل مطالبهم، فضلا عن تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مواهبهم لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.

محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك