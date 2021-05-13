شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة 62 ألف حالة تعدي على جوانب مجري نهر النيل حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى على الأجهزة الفنية بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، مع استمرار عملية رصد التعديات وإزالتها أثناء فترة إجازة العيد.. فقد قامت أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والجيزة والمنيا.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن اجهزه الوزارة ماضية في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحًا أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل، مشددًا على إنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى «نيل بلا تعديات».

وأضاف وزير الري أنه وفي إطار إهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص على الحفاظ الدائم عليه.. فقد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات على المجري موضحا أن جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية إنتهت من إزالة ما يقرب من ٦٢ ألف حاله تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

وأوضح «عبدالعاطي»، أنه لو لم تقم الدولة المصرية بإطلاق تلك الحمله لتحولت التعديات على جانبي المجري إلى «غابه أسمنتيه للمتعدين» مؤكدًا أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكل المخالفين وتقليص الفجوه بين المزال والمحرر.

ونبه وزير الري إلى إنه في إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها فقد رصدت أجهزة الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافيتريا، وعلي الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة، موضحا أن المخالف استجاب على الفور وقام بإزالة المخالفة بمعرفته .

وأضاف وزير الري إنه تم أيضا رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وعلي الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إداره حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها بمعرفته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأضاف وزير الري إنه في ظل المتابعة المستمرة للتعديات التي سبق إزالتها لعدم تكرارها مرة أخرى فقد تم رصد قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بأبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وقد سبق القبض عليه وازالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة العسكرية وخروجه بكفالة ٥ مليون جنيه، إلا أن المخالف حاول إستغلال فتره أجازه العيد لإعادة المخالفة، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال، الأمر الذي دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وأوضح «عبدالعاطي»، إنه تم رصد مجموعة من سيارات النقل في محافظة المنيا تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط، موضحا إنه على الفور تم التنسيق مع إدارة مرور المنيا وشرطة المسطحات المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير عدد ٤٠ محضر مخالفة وقرار إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، وقد قام المتعدين بتدبير المعدات اللازمة لرفع الردم حيث بدأت عملية إزالة التعدي وسيتم نهو الإزالة خلال أجازة العيد.

يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الري إنه يتم إطلاق موجات للإزالة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ومتابعة ومشاركة هيئه عمليات القوات المسلحة بالإضافة لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية مع تغليظ العقوبات، موضحا إنه تم إطلاق الموجه ال ١٧ لإزالة التعديات على مجري نهر النيل اعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٠، وقد أسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي ٤٢٠٠ حاله تعدي على مساحة ٦٢٥ ألف متر مربع تقريباً (١٤٨ فدان) ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن.

تعديات على النيل