شكرا لقرائتكم خبر عن « تموين الأقصر »: صرف سلع تموينية لأصحاب البطاقات بـ28.8 مليون جنيه خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر أنه صرف سلع تموينية من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية بمبلغ 28.8 مليون جنيه بنسبة 67 % من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم خلال شهر مايو الجارى.

وأضاف أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 962 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40 ألف بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أبريل الماضي.

كما تم صرف عدد 30.6 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز البلدية بموجب البطاقات التموينية بمعدل 2.8 مليون رغيف / يوم، صرف كمية قدرها 1932 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.