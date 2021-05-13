شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الخميس سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ومقره «مركز صحة الأسرة بمدينة نجع حمادى»، وذلك في أول أيام عمل المركز للوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

محافظ قنا يتفقد مركز تطعيم كورونا بنجع حمادى

محافظ قنا يتفقد مركز تطعيم كورونا بنجع حمادى

رافقه خلال الجولة حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الإجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسيجري إرسال رسالة لكل مواطن بموعد ومكان تلقى اللقاح الذي يتم اختياره في أقرب مركز لمحل إقامة المستفيد.

محافظ قنا يتفقد مركز تطعيم كورونا بنجع حمادى

محافظ قنا يتفقد مركز تطعيم كورونا بنجع حمادى

وجدد محافظ قنا مناشدته للمواطنين منع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، مشيرا إلى أن محافظة قنا خصصت خطا ساخنا وبعض أرقام التليفونات لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الاسبوع وهي ( ١٥٥٤١ الخط الساخن للمحافظة - ٠٩٦٣٣٣٧٢٩١ غرفة العمليات بالمحافظة- ٠٩٦٣٣٦٠٩٣٣ غرفة الطوارئ بمديرية الصحة ) .