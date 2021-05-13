شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه عيدية لكل طفل.. محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام صباحاً بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمحلة الكبرى والتي تكفل عدد (١٧) طفلا، ومؤسسة التقي والنور الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام والتي تكفل عدد (٢٧) طفلا، وذلك بحضور اللواء محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الأستاذة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقدم رحمي ٥٠٠ جنيه عيدية لكل طفل، معرباً عن سعادته البالغة لمشاركة الأيتام فرحة العيد، مؤكداً أن رعاية اليتيم وإعطاءه حقوقه كاملة يضمن بالضرورة نشأة طفلٍ مُحِبّ لمجتمعه تحت رعاية الجهات اَلْمَعْنِيَّة المتخصصة بتقديم الرعاية للأيتام التي تقدم لها المحافظة كل الدعم من أجل دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى مواهب الأطفال في الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، كما هنأهم بحصول العديد منهم على ميداليات وشهادات في المجالات الرياضية والثقافية وغيرها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المحافظة المستمر لدور الأيتام وحرصها الدائم على تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.