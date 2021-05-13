500 جنيه عيدية لكل طفل.. محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه عيدية لكل طفل.. محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام صباحاً بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمحلة الكبرى والتي تكفل عدد (١٧) طفلا، ومؤسسة التقي والنور الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام والتي تكفل عدد (٢٧) طفلا، وذلك بحضور اللواء محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الأستاذة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
وقدم رحمي ٥٠٠ جنيه عيدية لكل طفل، معرباً عن سعادته البالغة لمشاركة الأيتام فرحة العيد، مؤكداً أن رعاية اليتيم وإعطاءه حقوقه كاملة يضمن بالضرورة نشأة طفلٍ مُحِبّ لمجتمعه تحت رعاية الجهات اَلْمَعْنِيَّة المتخصصة بتقديم الرعاية للأيتام التي تقدم لها المحافظة كل الدعم من أجل دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.
كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.
وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى مواهب الأطفال في الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، كما هنأهم بحصول العديد منهم على ميداليات وشهادات في المجالات الرياضية والثقافية وغيرها.
وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المحافظة المستمر لدور الأيتام وحرصها الدائم على تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.