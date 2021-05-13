شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشرطة وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة فى شرق مدينة سوهاج، وسط تطبيق تام للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وألقى الشيخ عبدالعاطي مزيد رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف، خطبة العيد متحدثا فيها عن فضل يوم العيد وآداب الإحتفال به، وأنه يوم بهجة وسرور وجائزة من الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين، مؤكدا ضرورة إغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار الشيخ مزيد، إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع، مع أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا المستجد" حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة وللشعب المصري عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان.