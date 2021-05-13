شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمياه" تصلح كسرا بماسورة فى حى السلام ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المركز الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى "كسر ماسورة مياه الشرب بحى السلام ثان" عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بأن شركة مياه الشرب بالقاهرة أفادت بأنه تم إصلاح الكسر صباح اليوم، وتمت إزالة أسباب الشكوى وتم الاتصال بالشاكى وأفاد بحل المشكلة.

وكان القارئ هشام الوزير قد تقدم بشكوى بكسر ماسورة مياه الشرب بحى السلام ثان لصحافة المواطن "باليوم السابع"

تأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".