شكرا لقرائتكم خبر عن دعم انتفاضة القدس واحتفالات العيد تسيطر على ترند تويتر فى مصر بـ6 هاشتاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أحداث انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة وقطاع غزة ضد المدنيين في صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إضافة إلى التفاعل مع مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتصدرت العديد من الهاشتاجات التي تنقل اهتمام المصريين بآخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية وأيضا تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر.

هاشتاج فلسطين تنتفض



القدس اقرب



رسالة من قلبي لفلسطين

وتتصدر 3 هاشتاجات مرتبطة بالوضع في فلسطين ترند "تويتر" في مصر طوال الساعات الماضية، حيث تستمر الهاشتاجات الثلاث "رسالة من قلبى لفلسطين"، و"فلسطين تنتفض"، و"القدس أقرب"، في صدارة الترندات، وأيضا ترندات "عيد مبارك" و"هابي عيد"، و"صورتك بالعيد"، لتبادل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



دعم فلسطين



دعم القدس

وتفاعل المغردون مع الهاشتاجات المؤيدة للقدس بالعديد من الرسائل، فقال مغرد: "القدس يوماً ما سننتصر بإذن الله"، ومغرد ثان: "القدس اقرب فلسطين تنتقض العيد قد اتي يوم العيد ولنا فى فلسطين أخواننا يُجاهدون ويعبدون الله لكم مني تحياتي يا اهل العزة والكرم".



رسائل دعم القدس



رسالة من مصريين لدعم القدس



مغردون مع القدس

وعبر مغرد ثالث عن رفض التفاوض مع الاحتلال، قائلا: "نريد ان يطول رعب اسرائيل إلى سنوات ليموت كل واحدا منهم رعبا وخوفا ثم ليحترقوا بنيران الصواريخ، التي طالما قصفوا اهلنا في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن.. لا مجال للمفاوضات ولا للوساطات القذرة واللعبة والسياسية لانها ستعرقل طرد اليهود من القدس".



تفاعل مع الهاشتاجات



دعم هاشتاجات فلسطين

ووجه مغردون من مصر رسالة دعم لفلسطين عبر هاشتاج "رسالة من قلبي لفلسطين"، فقال مغرد: " من مصر كل عام و أنتم بخير يا أهل فلسطين الأبيه"، ومغرد ثان: "فلسطين هي المعيار الأخلاقي لأي إنسان، فإذا أردت رؤية الجانب الأخلاقي في أي انسان أعرف موقفه من قضية فلسطين والمقاومة في فلسطين" .

ومغرد: "كونك مصري أو أردني أو جزائري أو يمني أو تونسي أو أي جنسية عربية، لا ينفي كونك فلسطيني، هذه لا تنفي تلك، إن سألوك فلسطيني أم مصري؟ قل يا سيدي مصري وفلسطين، ليسا زيتا وماءً، وإنما كلاهما دمائي.#رساله_من_قلبي_لفلسطين"، ورسالة أخيرة: "#رساله_من_قلبي_لفلسطين بعيدون بالاجساد عنكم لكن قريبون بالقلوب حزنكم يحزننا، وفرحكم يشرح صدورنا، زادكم الله عزا ونصرا تقبل الله شهدائكم وشفي مصابيكم".



هاشتاجات العيد

كما تصدرت ثلاث هاشتاجات أخرى احتفالا بعيد الفطر ترند "تويتر" فى مصر، فجاءت هاشتاجات "عيد مبارك"، و"هابي عيد"، و"عيد مبارك"، ولقت تفاعلات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل المغردون رسائل التهنئة إضافة إلى مشاركة صورهم من أماكن صلاة العيد والاحتفال بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.



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