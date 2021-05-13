شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الحجر الصحى بالمطار ترحل راكبة برازيلية قادمة من تركيا بسبب إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، ترحيل راكبة برازيلية الجنسية مرة أخرى، فور وصولها المطار، بسبب ثبوت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهم للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالات المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لفحوصات الركاب القادمين على متن رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من أسطنبول، وكان على متنها 150 راكبا، تبين إيجابية مسحة الراكبة وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات لإعادة الراكبة على نفس الطائرة

وعلى الفور، قام أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة بعزل الراكبة بعيداً عن باقى ركاب الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حتى تم ترحيلها مرة أخرى من المطار على متن نفس الطائرة إلى وجهتها.