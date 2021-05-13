شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توفد مأمورية لاستخراج بطاقات رقم قومى لـ139 سيدة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة، مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى قرية (قرية نشرت بمركز شرطة قلين) بمحافظة كفرالشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، لعدد (139) سيدة.

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجاتالخاصة") بمقر فرع القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لمواطن محجوز بإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.