شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشكر الأئمة والعاملين: "عبرتم بمساجدنا إلى بر الأمان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة شكر وتقدير إلى جميع أئمة المساجد والعاملين ومديرى المديريات، لجهودهم خلال شهر رمضان المبارك فى الحفاظ على المساجد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال جمعة فى مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أوجه رسالة شكر للأئمة والعاملين على بذلوه وقدموه من جهد طوال شهر رمضان المبارك فى الحفاظ على المساجد وبخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية والاحترازية بحيث عبرنا معا بمساجدنا إلى بر الأمان وكل التحية وكل التقدير لكل من أسهم فى الحفاظ على بيوت الله وخدمتها طوال هذا الشهر الفضيل".

وأدى مئات الآلاف من المصلين صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، فى عدد من المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، بجميع المحافظات وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث التزم عدد كبير من المصلين بعلامات التباعد وتصدرت الكمامات المشهد.

ورصدت كاميرات ”الخليج 365” صلاة عيد الفطر المبارك لأول مرة فى زمن فيروس كورونا فى عدد من المساجد الكبرى، التزام المصلين ومديريات الأوقاف بعدم السماح بأداء صلاة العيد الساحات والاكتفاء بأداء الصلاة فى المساجد الكبرى المحددة مسبقًا من قبل المديريات، بسبب ظروف وباء كورونا، وحرص أئمة المساجد أيضًا على توعية المصلين بضرورة الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعى داخل المساجد، واصطحاب المصلى الشخصى، وارتداء الكمامة، و عدم فتح دورات المياه، فيما تم فتح المساجد قبل الصلاة بعشرة دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشرة دقائق، وتراوحت مدة التكبير لحوالى 7 دقائق، فيما كانت الخطبة فى حدود 10 دقائق.