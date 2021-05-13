شكرا لقرائتكم خبر عن دخول برج إشارات السكة الحديد بشبرا والمنطقة الأوتوماتيكية حتى قليوب الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب فى الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأضاف وزير النقل أنه بدخول تلك المنطقة فى الخدمة يصبح دخل 166 كم الخدمة من إجمالى 208 كم، لافتا إلى أن المشروع يتكون من "19 برج رئيسى و15برج ثانوى و80 مزلقان" و تم حتى الآن دخول عدد 13 برج رئيسى الخدمة وهم "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاى البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدى جابر-شبرا " و 12ابراج ثانويه و 67 مزلقان لافتا الى أن برج اشارات شبرا يتحكم فى عدد 61 سيمافور ضوئى وعدد 35 موتور تحويلة.

وأكد الوزير أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى "الكهربى القديم" بآخر الكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفاً أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالى أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر نهو المشروع فى نهاية ديسمبر المقبل.