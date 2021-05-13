شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : تعديل مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر .. وتوفير الدقيق بمعدل رصيد 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، تعديل مواعيد عمل المخابز لتبدأ من الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساءً لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين طوال الوقت باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة، مع توفير الدقيق لكل المخابز على مستوى الجمهورية بمعدل رصيد 3 أيام.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار فتح المنافذ المجمعات الاستهلاكية بطاقة 50% من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء خلال أول وثاني أيّام عيد الفطر لاستمرار طرح السلع الغدائية ومنتجات العيد واللحوم والدواجن، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث أيام العيد، كما ستفتح شركتي الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات كذلك استمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

على جانب آخر، تستمر شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام محصول البنجر من المزارعين خلال أيام عيد الفطر وإنتاج السكر المحلي من البنجر وأنه تم استلام ما يقرب من مليون و572 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 218 ألف سكر أبيض سائب حتى الآن وكذلك إنتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضًا إنتاج «لب البنجر» الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة.

وتستمر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين انتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث طرح علبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ150 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 225 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ300 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ 375 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى «معبأ في علبة باغة شفاف» زنه 1.5 كيلو بـ 135 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى زنه 2 كيلو بـ 165 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ 24 جنيها، كما يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 1.5 كيلو جرام بـ165 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات «معبأ في علبة باغه شفاف» زنه 2 كيلو جرام بـ 220 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات زنة 3 كيلو بـ325 جنيها وكيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 100 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور عادى 70 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيها بجانب طرح غريبة سادة 90 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 100 جنيها وبيتى فور عادى 70 وبيتى فور سابلية 95 جنيه للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه.