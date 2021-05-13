شكرا لقرائتكم خبر عن «واصل التراجع».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 13 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الخميس، 13 مايو 2021، تراجعه الذى دخل فيه منذ صباح الأربعاء وذلك بعد الارتفاع الكبير الذى حققه خلال الأيام الماضية حيث انخفض الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر بقيمة 7 جنيهات عن أسعار صباح الأمس.

وشهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا في التعاملات الفورية بقيمة 18 دولار للأونصة ، كما تراجعت العقود الآجلة، بنسبة 0.3٪، متأثرًا بصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الخميس، 13 مايو801.10 جنيه، وكان فى بداية التعامل الاربعاء 12 مايو 2021 ، 808.73 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، فى بداية التعاملات اليوم الخميس، 1,815.68 $ ، وكان فى بداية التعاملات الاربعاء ،1,833.60 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 13 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح الاربعاء 12 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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