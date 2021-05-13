شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المحافظين يدعو المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف تصعيد العنف والممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس.

وأدان المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة التي تُضاف إلى سجلّ الانتهاكات والجرائم الصهيونية المرتكبة في حقّ الأرض والشعب والمقدّسات بفلسطين، بل وفي حقّ الانسانية جمعاء.

كان حزب المحافظين قد نظم وقفة تضامنية مساء أمس الأربعاء، داخل مقر النادي السياسي بحزب المحافظين بجاردن سيتى، تعبيرًا عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ورفضهم العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، جاء ذلك بحضور المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وطلعت خليل، الأمين العام، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسى وقيادات الحزب.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية للحزب الأعلام الفلسطينية وحرص الحضور على ارتداء الشال الفلسطينى وأشعلوا الشموع يتوسطه العلم الفلسطينى، مقدمين التعازي من الشعب المصري لأشقائهم الفلسطينيين، وحملوا لافتات دعم وتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين وإدانة الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وثمَّن الحزب بيان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط بشأن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وإدانته الشديدة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المصلين في المسجد الأقصى، محذرًا من أن هذه الاعتداءات تعتبر «استفزازًا صارخًا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

من جانبه، أوضح طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، أن الوقفة التضامنية للحزب جاءت في إطار التأكيد على التضامن المصري والعربي مع القضية الفلسطينية، وتعبيرًا عما يجيش في صدور كل شخص مصري، مؤكدًا على ثقته ويقينه بأن الله لن يضيع جهاد الشعب الفلسطيني نحو العدو الغاشم.

وأكد «خليل» على عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأي معاهدات دولية، وأن ما يحدث في حي الشيخ جراح انتهاكات فاضحة وإجرام بكل المقاييس ويجب أن يتصدى له جميع المنظمات الدولية وجميع دول العالم.