شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات مستشفيات أسوان الجامعي يزورون المرضى ويقدمون لهم التهنئة بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان بالمرور على المرضى لتقديم التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك بالمستشفى الجامعي بأسوان.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان، إن المرور على المرضى جاء لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومتابعة العمل بالمستشفى الجامعي في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأنه تأتي هذه الزيارة فى إطار المتابعة المستمرة والوقوف على المستجدات في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقاية بالمستشفى الجامعي باسوان.

وأضاف الدهشوري: "تعمل إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان علي إنهاء المعوقات التي تواجه المرضي ومترددي المستشفى الجامعي بأسوان حرصا على سلامة الجميع وتقديم خدمة طبية متميزة".

وأشار الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأسوان، إلى أن المستشفي الجامعي تقوم بدورها تجاه مرضي جنوب الصعيد ومرضي وأهالي أسوان وذلك من خلال أقسامها الطبية المختلفة وترفع المستشفى درجة الاستعدادات والطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك بتواجد الأطباء واطقم التمريض لاستقبال الحالات الحرجة خلال أيام العيد.