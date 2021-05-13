شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تواصل حملات التوعية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وفريق التواصل المجتمعى جهودهما فى التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتحذير منه فى مختلف المساجد والتجمعات على مستوى المحافظة .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه يتم توعية المصلين فى المساجد ورواد الأسواق وغيرها من التجمعات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامة ، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركهما بالكحول ، الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الصلوات والتواجد فى أماكن جيدة التهوية .. كما يتم تقديم شرح عملى للمواطنين حول كيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، إلى استمرار الحملات التوعوية على مستوى المحافظة لنشر الوعى الصحى لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد ، والتحذير من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية وضرورة الالتزام بطرق الحماية خلال فترة العيد .. منوها الى مشاركة مديرية الأوقاف في حملات التوعية لنشر الوعي بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في مختلف الصلوات والدروس الدينية وخطبة الجمعة .. كما يواصل فريق التواصل المجتمعي إلى جانب فرق التثقيف والإعلام الصحي نشر الوعي في مختلف المناطق والتركيز على أماكن التجمعات والمناطق المزدحمة والأسواق .

ومن جانبه، أشار فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة الى أن الحملات مستمرة حتى مساء اليوم ، والتذكير بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا حماية للأفراد وأسرهم وكافة المحيطين بهم لقضاء العيد في أمان .. حيث أن في الالتزام حياة .