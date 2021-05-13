شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كورنيش النيل ومنع التجمعات في مدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، إنه تقرر غلق كورنيش بنها تماما أمام المواطنين ومنعهم من التجمعات عليه خلال فترة العيد، تنفيذا للقرارات الصادرة بمنع التجمعات، حفاظا على سلامتهم من الإصابة بكورونا.

وطالب رئيس المدينة المواطنين وقائدى السيارات بالتحرك بسياراتهم داخل المدينة دون اعتلاء كورنيش النيل ببنها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تقوم بغلق كورنيش النيل لمدة 4 أيام وفض أي تجمعات للشباب وتأمين المنطقة، منعا لأي تجمعات، وحرصا على سلامة وحياة المواطنين.