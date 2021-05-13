محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية.

واستمع المحافظ لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائما.

وأكد أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مشدّدا على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

ثم توجه الهجان عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقام بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم كما قام الهجان بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار، مشيرا إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاما بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عدد من اباء الدار، مشيرا الى اهمية دور الاب ورسالته السامية تجاه ابنائه والمجتمع.

جاءت الجولة بحضور مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك