شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بالعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة الدولي مع عدد من العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة، ثم أجرى جولة تفقدية لعدد من المواقع المختلفة لمتابعة سير العمل أول أيام عيد الفطر المبارك بمرافقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3 للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وكذا تفقد حركة المهبط ومتابعة منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات ومكتب مبيعات مصرللطيران والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال، ثم أعقبها بزيارة لبرج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل وكذا زيارة مركز العمليات المتكامل التابع لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية جدول تشغيل الرحلات .

وخلال الجولة ألتقي وزير الطيران بعدد من العاملين بالمطار ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار وهنأهم بعيد الفطر، مشيدا بدورهم المشرف وتواجدهم فى مواقع عملهم أول أيام العيد والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، كما شدد الطيار محمد منار علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع و وجه سيادته بتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات امام المسافرين وتقديم خدمات متميزة الى جميع العملاء.

والتقى وزير الطيران بعدد من المسافرين وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك و إستمع إلى أرائهم و مدى رضاءهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمطار وعلى متن الطائرات.

وفي نهاية الجولة وجه الطيار محمد منار التهنئة لكافة العاملين بقطاع الطيران المدني متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح من أجل إستكمال مسيرة التنمية بقطاع الطيران المدني المصري وتقديم خدمة تليق بضيوف جمهورية مصر العربية.