شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد ممشى أهل مصر وحديقة الفسطاط فى أول أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وحديقة الفسطاط، لمتابعة الالتزام بغلقهما تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لمنع التجمعات فى أول أيام عيد الفطر، لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من الدكتور إبراهيم صابر، والدكتور حسام فوزى، واللواء إبراهيم عبد الهادى، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نواب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة.

وفى السياق، أكد محافظ القاهرة أن العاصمة خصصت أرقام للإبلاغ عن أى مخالفات، أو استغاثات، وتشغيل غرف العمليات على مدار الساعة بالإضافة إلى الخطوط الساخنة، حيث يمكن المواطنين التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 والأرقام 23901236، 23907147، 23912136 للإبلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك والمتابعة اليومية للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كذلك تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة انحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات .