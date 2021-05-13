شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة شيش من المقاهى وإزالة إشغالات فى حملات ليلية بالوراق والعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة الأحياء فى محافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحملات المكبرة على المقاهى والمحال للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والغلق فى المواعيد المقررة، ومصادرة الشيشة من المقاهى تنفيذا لقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.

ففى حى الوراق قاد هانى السيسى رئيس الحى، وفريق من إدارة الإشغالات حملات بشوارع: "كورنيش النيل، الغاز، ترعة السواحل، ملف السيما، القومية، طناش، جزيرة محمد، العروبة، عشرة، المعهد الدينى"، أسفرت عن مصادرة نحو 45 شيشة من المقاهى و75 كرسى، و4 "سماعات صب"، 6 شاشات تليفزيون، بالإضافة إلى تحرير نحو 24 محضر تنوعت ما بين محاضر بيئة وغلق وتشميع وعدم ارتداء الكمامة أو إشغال طريق.

وفى حى العجوزة، قاد اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة، حملة فى شوارع: "جزيرة العرب، حسين الجيزاوى، منطقة عمارات البترول، العلمين مع الرشيد"، أسفرت عن رفع عدد من الكراسى والثلاجات و"الفاترين" من المقاهى والمحال المخالفة واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه المخالفين.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات والتزام المحال والمقاهى بالقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، واستمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين حفاظاً على سلامتهم.

وشدد محافظ الجيزة، على كافة القيادات بضرورة النزول للشارع ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء والتعديات ومنع كافة أنواع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.