شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تقرر إيقاف استلام توريد القمح المحلى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح وزير التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد الأقماح المحلية، لافتا الى أن جميع المواقع التى تستلم الأقماح المحلية والتى يصل عددها الى 450 موقع تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

وأشار الوزير إلى أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجيه الوزارى الصادر بتاريخ 26/4/2021.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين قد قرر أيضاً على إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلى فى اليوم الأول والثانى من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التى تستلم الأقماح المحلية.