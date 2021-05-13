شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا "سينوفارم الصينى" إلى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة، اليوم الخميس، دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى بواقع 500 ألف جرعة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الجرعة وصلت على متن إحدى طائرات الناقل الوطنى المصرى القادمة من العاصمة الصينية بكين ، الرحلة رقم 3002 من طوار بوينج 787 دريم لاينر.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمى للوزارة، قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوفرة في اللقاحات ستجعل القدرة علي التوسع في التطعيمات أكبر داعيا جميع المواطنين للتسجيل للحصول علي اللقاح، مؤكدا مأمونيته وفاعليته الكاملة.