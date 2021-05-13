شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نتمسك بالاعتماد على الصناعة المحلية فى العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الطلب على العدادات مسبوقة الدفع فى زيادة مستمرة نتيجة خطة الدولة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير 37 مليون عداد تقليدى لمسبوق الدفع خلال 5 سنوات.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة العدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار.

وأشار حمزة إلى أن الوزارة تحتاج 2 مليون 100 ألف عداد مسبوق الدفع لتركيبهم بالمباني العشوائية والمخالفة، ضمن خطة الوزارة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.