عقب صلاة العيد.. وفاة طفل صدمته سيارة بمدينة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صدمت سيارة طفلًا يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاته بمدينة السلام.

وقال شاهد عيان لمصراوي، إن الحادث وقع عقب صلاة عيد الفطر "لقيت المتوفى متغطي.. والناس حواليه".

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي بصدم سيارة لطفل قرب مسجد "الهدى" بالشارع الجديد بمنطقة جمال عبدالناصر، ما أسفر عن وفاته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وألقت القبض على سائق السيارة، ونُقل جثمان الطفل إلى المشرحة.

وتحرر محضرًا عن الوقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.