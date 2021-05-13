اليوم.. مطار القاهرة يستقبل شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - يصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل شحنة اللقاح الجديدة إلى المطار في تمام الـ 11:10 مساء اليوم، على رحلة شركة مصر للطيران رقم MS3002 من طراز البوينج، والقادمة من العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن وصول 900 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة سينوفارم علي مدار الأيام القادمة دفعة أولي ، تتضمن 400 ألف جرعة ثم دفعة ثانية تتضمن 500 ألف جرعة لقاح، علي أن تتسلمها معامل هيئة الدواء لتحليلها، والتأكد من سلامتها ليتم توزيعها فيما بعد علي مراكز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بوزارة الصحة والسكان.​