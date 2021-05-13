شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع الحملات اليومية للتأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحملات التي تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة إلتزام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، والنوادي والورش وما شابه ذلك بتوقيتات الغلق التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتقليل التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، حملة للمرور على المحال التجارية والكافيهات بشوارع المدينة، وبالوحدات المحلية لمتابعة إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لإصحاب محال مخالفة لتنفيذ قرار الغلق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة بالتعاون مع مسؤلي قسم الاشغالات والإعلانات ورخص المحلات بالمركز، والتنسيق مع قسم شرطة فاقوس، لمتابعة إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة في شوارع المدينة وبالوحدات المحلية، أكدت الحملة على التزام المواطنين من أصحاب الورش والمحال التجارية المختلفة بقرار الغلق .

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالمركز، للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية والورش والمقاهي بالمركز ووحداته المحلية التابعة له، أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بشن حملة مكبرة على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق، وأكدت الحملة على التزام المواطنين من أصحاب الورش والمحال التجارية المختلفة بقرار الغلق.

ولتحقيق الإنضباط بالشارع، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بشوارع المدينة وبالوحدة المحلية والقري التابعة لها، للتأكد من غلق المحال التجارية في موعدها، أسفرت الحملة على التزام المواطنين من أصحاب الورش والمحال التجارية المختلفة بقرار الغلق .

وناشد محافظ الشرقية أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بمواعيد الغلق، وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وكذلك ناشد المواطنين بعدم التواجد في تجمعات والحرص على إرتداء الكمامة الواقية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والوقاية من الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية