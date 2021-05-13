شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمنع التعدي علي الرقعة والزراعية ومخالفات البناء خلال أجازة العيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لجان لمتابعة احتفالات عيد الفطر المبارك، ورصد مخالفات التعدي البناء على الرقعة الزراعية، أو البناء المخالف، محذرا من التهاون في التعامل مع تلك الحالات واحالتها للنيابة العامة.

وكشف مسؤول بالمحافظة عن انخفاض معدلات مخالفات التعدي سواء على الرقعة الزراعية، أو البناء المخالفة، لتصل إلى اقل من 2 %، وهي أقل نسبة في مخالفات التعدي، مؤكدا أن وحدة الرصد، بالمحافظة تميزت عن باقي المحافظات، في عمليات الرصد والتحرك الفوري للإزالة وإحالة المخالفين للتحقيق.