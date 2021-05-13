شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يؤدي صلاة العيد.. ويناشد المواطنين بارتداء الكمامات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرى بمدينة شبين الكوم وسط إجراءات إحترازية ووقائية، بحضور اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.

ألقي إمام العيد الخطبة مهنأ جموع المصلين بعيد الفطر المبارك داعياً المولي عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن والعبادات التي تقرب بها المسلمون إلى خالقهم طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن شمس يوم عيد الفطر المبارك قد أشرقت ببهجتها وفرحتها على العالم أجمع بالخير والبركات، فيوم العيد يوم الجائزة للصائمين، كما تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الإجتماعية من خلال التوسعة على الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة، كما دعا جموع المصلين لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم وسلامتهم وللوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

من جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولجميع أهالى وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما ناشد جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات الطبية والتباعد الإجتماعى حفاظا على صحتهم وسلامتهم لنعبر هذه الظروف بأمن وسلام.