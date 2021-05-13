شكرا لقرائتكم خبر عن «مرقص» وزع الورود على المصلين احتفالا بعيد الفطر ببني سويف: سعيد بفرحة أخواتي المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد يدل على المحبة بين عنصري الأمة في بني سويف؛ حرص القبطي مرقص موريس على توزيع الورود على المصليين والأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام على بن ابى طالب بمدينة بنى سويف الجديدة.

وقال مرقص موريس، لـ«المصرى اليوم»، إنه سعيد بفرحة أخواته المسلمين بعيد الفطر الذي واكب عيد القيامة أيضا، لافتا إلى أن أهالي الحى بالمنطقة التي يسكن بها قدموا هدايا للأقباط وفرحوا معهم بعيد القيامة وحرصوا على التهنئة بالعيد في الكنائس والمنازل، مضيفا: «نحن كل يوم نثبت مقولة الرئيس إننا مصريين لا مسلمين ولا مسيحيين».

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ادى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصارالصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.