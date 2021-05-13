شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس والقيادات والأهالي يؤدون صلاة العيد بمسجد بدر في بورتوفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الخميس، بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق بحي السويس.

كما حضر صلاة عيد الفطر المبارك من القيادات الأمنية اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، وحضر ايضا صلاة عيد الفطر المبارك الشيخ إبراهيم البرناوى نائب قنصل المملكة العربية السعودية في السويس وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في المحافظة وقيادات مديرية الاوقاف وعدد من أهالي السويس.

أدى صلاة العيد الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف في السويس، وجاءت خطبة عيد الفطر بعنوان «فرحة الصائم» وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تحدث عن فضل شهر رمضان الكريم وليلة القدر الذي انزل فيها القران الكريم.