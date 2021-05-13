شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 121 مخالفة تموينية متنوعة بمركز بني مزار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء داخل المركز، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات لمقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه، قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملات اسفرت عن تحرير 121 محضر متنوع بالمرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز، تنوعت المخالفات بين تحرير 71 إزالة إدارية، و10 محاضر ضبط، و10 محاضر إشغال طريق، و20 محضر صحة منها، (عدم وجود شهادات صحية، ونظافة، وذبح خارج السلخانة، وسلامة وصحة مهنية)، و10 محاضر تموين لعدم الإعلان عن الأسعار.
أضاف «الفحام» أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لإرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات انها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مشيراً لاستمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر