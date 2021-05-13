شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 121 مخالفة تموينية متنوعة بمركز بني مزار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء داخل المركز، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات لمقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه، قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملات اسفرت عن تحرير 121 محضر متنوع بالمرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز، تنوعت المخالفات بين تحرير 71 إزالة إدارية، و10 محاضر ضبط، و10 محاضر إشغال طريق، و20 محضر صحة منها، (عدم وجود شهادات صحية، ونظافة، وذبح خارج السلخانة، وسلامة وصحة مهنية)، و10 محاضر تموين لعدم الإعلان عن الأسعار.

أضاف «الفحام» أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لإرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات انها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مشيراً لاستمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر