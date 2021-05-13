شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة العيد بالقليوبية: تحرير 180 مخالفة عدم ارتداء كمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ليلة أول ايام عيد الفطر المبارك، جولة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنظومة النظافة والإشغالات بحي شرق شبرا الخيمه.

وقال بيان صحفي الخميس، إن المحافظ تابع الإجراءات الاحترازية بمدن وأحياء المحافظة بحضور نائبي المحافظ ورؤساء المدن والاحياء، مشيرا إلى إنه تم تحرير 180 مخالفة عدم ارتداء كمامة للأفراد والمنشآت بجميع مدن واحياء المحافظة، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد كما تم ضبط 190 شيشة وغلق 17 مقهى وتحرير 34 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

الجدير بالذكر أنه منذ يوم الخميس الماضي أسفرت الحملات عن ضبط 1265 شيشه وتحرير 1729 محضر عدم ارتداء كمامه وتحرير 278 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 171 مقهي.

في سياق متصل، قام نائب المحافظ بجولة شملت مدن الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وخلال الحملة تم ضبط حالة بناء مخالف وتم التحفظ على معدات البناء وإخطار قسم الشرطة لضبط المخالف تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية.

كما تم المرور على مستشفى الخصوص المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، وتمت إحالة المختصين إلى التحقيق لتقاعسهم واهمالهم في أداء وظيفتهم، بالاضافة إلى إحالة الطبيب النوبتجي إلى التحقيق لتركه مكان العمل بدون إذن.

تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات فقد كلف محافظ القليوبية نائبيه والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية بكل الحزم والحسم حيال المخالفين.