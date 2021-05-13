شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع إجراءات غلق الحدائق والمتنزهات للحد من التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازه عيد الفطر المبارك ،للحد من التجمعات وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن ،ولمواجهة تداعيات الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور الدائم والمستمر علي مدار اليوم، للتأكد من تنفيذ قرار الغلق أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا ، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.