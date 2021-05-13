شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق المنتزهات والحدائق وكورنيش النيل في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات بجميع المدن والقري، وكورنيش النيل بمدينة المنيا، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية، بمتابعة عمليات الغلق، وإحالة المخالفين للتحقيق.

كما كلف اللواء محمود خليل، مدير الأمن، بمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات، بمدن المحافظة، وكورنيش النيل بمدينة المنيا، والتأكد من الغلق.

فيما نشر مرفق إسعاف المنيا، سيارات أمام المساجد خلال عيد الفطر المبارك، ومناطق التجمعات، وأعلنت حالة الطوارئ خلال الاحتفال بالعيد .