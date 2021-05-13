شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ المواطنين والفرق الطبية بالعيد ويؤكد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأطيب التهاني القلبية لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الامراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، لافتاً الي أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، للتغلب على تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

كما تقدم محافظ الشرقية بأسمي آيات الشكر والتقدير للأطباء وأطقم التمريض، والقائمين على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والذين يضحون ويبذلون قصارى جهدهم في سبيل إنقاذ حياة المصابين وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أشاد المحافظ بمجهودات القطاع الصحي، وما يقدمه العاملين به من أطباء وأطقم تمريض وعاملين من عمل بطولي للتصدي لجائحة كورونا ،واستمرارهم في تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لمصابي الفيروس خلال أجازة عيد الفطر المبارك، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام، داعيا المولي عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وان يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.