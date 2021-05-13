شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف.

تناولت خطبة العيد والتي ألقاها الدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى ضرورة ترشيد الزيارات الإجتماعية بين المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل، للحفاظ على أنفسنا وأهالينا، مشيراً إلى أهمية الصدقات، كما أكد على نشر روح التسامح بين جميع طوائف الشعب، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشداً باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.