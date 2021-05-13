شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالى»: 36.4 مليار جنيه لتطوير 27 جامعة حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إجمالى عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بـ27 جامعة حكومية بلغ 428 مشروعًا «177 تعليميا، 113 مستشفى، 134 خدميا، 4 إنتاجية»، بقيمة إجمالية 36 مليارا و464 مليون جنيه.

واستعرض تقريرا حول أبرز المشروعات التنفيذية بالجامعات الحكومية: مشروعات جامعة القاهرة، وبلغت تكلفتها نحو 2 مليار و357 مليون جنيه، ومن أهمها تطوير مستشفيات الأمراض الباطنة وأورام الثدى والنساء والتوليد والأمراض المتوطنة، وتجديد مبانى العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والمدرجات.

وبلغت تكلفة مشروعات جامعة الإسكندرية نحو 3 مليارات و771 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبانٍ تعليمية وإدارية للكليات، وصيانة ورفع كفاءة مبانى الكليات والمعامل والعيادات، وإنشاء مدرجات وفصول دراسية. وأضاف التقرير أن مشروعات جامعة عين شمس بلغت تكلفتها نحو مليار و786 مليون جنيه، ومن أهمها تطوير مستشفى النساء، وتطوير مبانى الكليات والقاعات الرقمية والمدرجات والفصول الدراسية. وتابع: مشروعات جامعة أسيوط بلغت تكلفتها نحو 736 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مستشفى الطب البيطرى وطب الأسنان، واستكمال إنشاء مركز الإصابات والطوارئ، ومجمع معامل البحوث، وكلية رياض الأطفال.

أما مشروعات جامعة مدينة السادات، فبلغت تكلفتها نحو 2 مليار و820 مليون جنيه، ومن أهمها تأهيل عمارات سكن الطلاب، وجار إنشاء مبانٍ إدارية وفصول دراسية ومعامل ومدرجات بعدد من الكليات.

فيما بلغت مشروعات جامعة أسوان نحو 2 مليار و259 مليون جنيه، ومن أهمها الانتهاء من تطوير مبانى بعض الكليات وتجديد بعض المعامل، كما أنه جارٍ إنشاء مستشفى (باطنة وأطفال)، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، وإنشاء مبنى كليتى السياحة والتمريض، وتطوير عدد من الفصول الدراسية والأقسام. ومشروعات جامعة كفر الشيخ بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و215 مليون جنيه، ومن أبرزها استكمال تطوير مبانى عدد من الكليات، والمدينة الجامعية للطالبات والقطاع الطبى، وإنشاء مدرجات مركزية، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية ومركز الأورام.

وحسب التقرير، نفذت جامعة طنطا مشروعات بنحو 2 مليار و97 مليون جنيه، ومنها إنشاء مستشفى الجراحات الجدیدة (المجمع الطبى)، وإنشاء ثلاث عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات، وتطوير المكتبة المركزية، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبى، فيما بلغت تكلفة مشروعات جامعة بنها نحو مليار و881 مليون جنيه، ومنها إنشاء مبانى عدد من الكليات، وجارٍ إنشاء مبنى الامتحانات والمكتبة المركزية، وتجهيز مستشفى بنها الجامعى التخصصى الجديد، واستكمال إنشاء المستشفى التخصصى. وفى جامعة بورسعيد، بلغت تكلفت مشروعاتها مليارا و840 مليون جنيه، ومنها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمى الجامعى لكلية الطب، وإنشاء مبانٍ إدارية وتعليمية.. ومشروعات جامعة دمنهور بلغت تكلفتها نحو مليار و624 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبانى بعض الكليات، ومبانٍ تعليمية، ورفع كفاءة المعامل المركزية، واستكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعى.

مشروعات جامعة دمياط بلغت تكلفتها نحو مليار و375 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع المعامل المركزية وتجهيز مجمع الفصول الدراسية، واستكمال الأعمال الإنشائية لمستشفى جامعة دمياط التعليمى ومستشفى الطلبة.. وبلغت مشروعات جامعة المنيا مليارا و287 مليون جنيه، ومنها إنشاء مبان للكليات ومدرجات ومستشفى الكبد وملحق لها، واستكمال مستشفى النساء والتوليد ومركز الأورام.. وفى جامعة مطروح بلغت تكلفة المشروعات نحو مليار و222 مليون جنيه، منها مبنى إدارة الكليات، وإنشاء مجمع المدرجات والفصول الدراسية، ومجمع المعامل والورش، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية.

وأشار التقرير إلى أن مشروعات جامعة العريش بلغت تكلفتها نحو مليار و199 مليون جنيه، ومن أبرزها إنشاء مبانى عدة كليات، ومبانى إسكان للطلاب والطالبات.. ومشروعات جامعة سوهاج بلغت تكلفتها نحو مليار و198 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى الإسكان الطلابى، ومبنى الإدارة المركزية وعدد من مبانى الكليات ومبنى مستشفى الطوارئ.. ومشروعات جامعة الوادى الجديد بلغت تكلفتها نحو مليار و64 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء عدة مبان للكليات وملاعب ومبان إدارية، وكذلك رفع البنية التحتية.

وفى جامعة جنوب الوادى، بلغت تكلفتها نحو 958 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع مدرجات ومعامل ومبانى إسكان للطلاب، وإنشاء كليتى العلاج الطبيعى والألسن، وكذلك إنشاء مستشفى (صحة المرأة).. وبلغت تكلفة مشروعات جامعة المنوفية نحو 921 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى العيادات الخارجية، وإنشاء مبانى العديد من الكليات، وكذلك إنشاء المكتبة المركزية، ومشروعات جامعة المنصورة بلغت تكلفتها نحو 837 مليون جنيه، ومن أهمها استكمال إنشاء مراكز طبية بمستشفيات الجامعة، ومستشفى الباطنة التخصصى، ومبنى البحوث الطبية، ومعهد أبحاث الطاقة، وسيتم بناء مبنى زراعة الكبد.

مشروعات جامعة بنى سويف بلغت تكلفتها نحو 736 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتأهيل الأطفال ذوى الهمم، وإنشاء مبان للكليات وورش هندسية، واستكمال إنشاء المستشفى الجامعى وإنشاء ملحق للمستشفى الجامعى (الأورام)، ومشروعات جامعة حلوان بلغت تكلفتها نحو 442 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع الفنون والثقافة وتطوير مستشفى بدر الجامعى، وتطوير عدد من الكليات، وإنشاء وتطوير معامل الكليات.. ومشروعات جامعة الزقازيق بلغت 414 مليون جنيه، فقد تم إنشاء مبان إدارية وخدمية بالجامعة.

تكلفة مشروعات جامعة السويس بلغت 371 مليون جنيه، ومنها إنشاء عدة مبان للكليات ومجمع المدرجات ومبان إدارية وورش تدريبية وفصول دراسية، ومجمع معامل مركزية.. ومشروعات جامعة الفيوم بلغت تكلفتها 362 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى معهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وإنشاء مبان للكليات ومدرجات مركزية.. ومشروعات جامعة قناة السويس بلغت تكلفتها نحو 357 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مدرجات ومبان إدارية للكليات ومدينة الطالبات، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفى الجامعى، ورفع كفاءة معهد (الأفروآسيوى) بالجامعة، ورفع كفاءة العمليات الكبرى والعناية المركزة بمستشفيات الجامعة وإنشاء مصنع الأدوية التعليمى لكلية الصيدلة.. وبلغت مشروعات جامعة الأقصر 332 مليون جنيه، منها إنشاء كليات الطب والعلوم والتربية، وتطوير وتأهيل مركز الاختبارات الإلكترونية.