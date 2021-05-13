شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن خطة التأمين الطبى فى جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خطة التأمين الطبى خلال فترة عيد الفطر، بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وذكرت الوزارة أن الخطة تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى، بجانب رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ، فضلًا عن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة التنفيذ على مدار الساعة. وأكدت الوزارة توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بالمحافظات كافة، علاوة على وجود أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة، حيث تبلغ 94 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، و17 ألف كيس بلازما، منوهة بالتنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع حال حدوث أى طارئ أو حادث.

وناشدت الوزارة المواطنين- مجددًا - بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدى لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية، حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسر، فضلًا عن اتباع نظام غذائى صحى يقوى الجهاز المناعى، وتناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات والألياف الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار فرق التواصل المجتمعى فى تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة التوجّه لأقرب مستشفى تابع للوزارة بالمحافظة، حال الشعور بأى أعراض مرضية للفيروس، أو الاتصال على الخط الساخن (105) لتلقى الاستفسارات، إلى جانب متابعة مرضى العزل المنزلى لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم (1440).

وفى إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الفطر، أوضحت الوزارة أنه تم ضبط وإعدام 223 طنًا و897 كيلو أغذية ومشروبات متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالمحافظات.