شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمواجهة «كورونا» خلال «العيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات حملاتها بمختلف المدن والمراكز والأحياء، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال إجازة عيد الفطر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يتعلق بارتداء الكمامة، وغلق المحال والكافيهات والأنشطة المختلفة فى الـ9 مساءً.

فى القاهرة، أعلن المحافظ خالد عبدالعال أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا للعيد، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة عيد الفطر، بعد أن تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والالتزام بغلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فى الـ9 مساءً، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفرى» للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات.

إلى ذلك، شكّلت أجهزة المدن الجديدة مجموعات عمل لمتابعة سير العمل بالمرافق العامة خلال فترة الإجازة. وقال أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تشكيل مجموعة عمل طوارئ لوضع خطة لمتابعة سير العمل، موجهًا بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، وتوجيه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة–النظافة–رش المبيدات الحشرية). وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى، كلٌّ فى نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة.

وكلّف عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مجموعة عمل متكاملة بمواجهة أى طوارئ خلال فترة إجازة العيد، والعمل على متابعة انتظام المرافق العامة بالمدينة.

وطالب عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء، بالالتزام الشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أيام العيد، والتصدى بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية. وناشد المواطنين وأصحاب المحال ارتداء الكمامات وتجنّب التجمعات وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة المتقاعسين من الأجهزة المحلية عن تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بكل حزم، حيث إن هناك متابعة على مدار الـ 24 ساعة لجهود الحملات المشتركة للمحليات والأمن.

وفى الفيوم، قرر المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى استبعاد رئيس الوحدة المحلية بقرية «هوارة المقطع»، لتقصيره فى أداء مهام العمل المنوطة به، ووجود عدد من المخالفات الجسيمة بنطاق قرى الوحدة المحلية، وذلك خلال حملة لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهى بمواعيد الغلق الجديدة. وأوضح الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة الفيروس، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ببذل أقصى مجهود لحماية جميع الأفراد ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الراهنة للموجة الثالثة، إلى جانب الاطمئنان على توافر الشروط الاحترازية فى أثناء تلقى التطعيم وكذلك العلامات الحيوية للأفراد قبل وبعد الحصول عليه.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لـ«المصرى اليوم»، إنه رغم أهمية قرار إغلاق الحدائق، ومنها «حديقة حيوان الجيزة» للحد من انتشار الفيروس، إلا أن ذلك ينعكس سلبيا على حيوانات الحديقة التى اعتادت رؤية الزوّار يوميًا، لافتًا إلى أنها لا تتحمل الفراغ، وهذا ما يشكّل لها صدمة نفسية.

وأضاف «رجائى» أنه تم إعداد سيناريوهات بديلة لتعويض عدم وجود زوّار للحديقة خلال فترة الإغلاق، منها إجازة عيد الفطر، وذلك من خلال تسلية الحيوانات خلال فترة النهار اعتمادًا على دور العمّال والفريق البيطرى، وانتشارهم داخل أركان ومبيت الحيوانات، حيث يحظى هؤلاء العمال بعلاقات متميزة مع هذه الحيوانات والطيور، وتابع: «جميع القرود بأسمائهم الشهيرة (جمعة) والقرد (الجيبون) والقرد (الكابوشي) يتم تقديم الفاكهة والخضراوات لها فى الصباح وتوفير فروع الأشجار للإحساس بالأمان، والملاعبة طوال الليل، وتقديم الجزر والموز صباحًا، مع توزيع الفول السودانى والبلح على فترات، وتقديم فروع الأشجار نهاية اليوم كإحدى أدوات التسلية».