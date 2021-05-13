شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة صحة القليوبية يتابع مستشفيات الحميات في أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عددا من مستشفيات المحافظة منها الحميات والعزل يرافقه إيمان زكريا رئيس تمريض القليوبية في اول ايام العيد للاطمئنان على مدى التجهيزات واستقبال المرضى وتقديم التهنئة لفريق العمل حيث بدء الجولة بمستشفى حميات بنها وحميات طوخ ثم مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات قليوب ومستشفى صدر المرج.

وخلال الجولة قام وكيل الوزارة بتسليم الممرضة المثالية بكل مستشفي وعدد من هيئة التمريض المتميزين شهادات التقدير والهدايا العينية والورود، تقديرا لدورهم خلال الفترة السابقة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة القليوبية.

وهنا الدكتور خالد عبدالغني فرق العمل وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيداً بالدور البطولي لهيئة التمريض «ملائكة الرحمة» على مستوى المحافظة.

مقدماً آيات الشكر والتقدير لأبطال الرسالة الإنسانية النبيلة وتقدمهم الصفوف الأولي في ظل الوضع الراهن، الذي يمر به البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين.