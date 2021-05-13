شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة وزارة البيئة لتشجير المناطق الأكثر تلوثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال التشجير بمنطقة التبين، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفى إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل المبادرة...

1- تم زراعة 3000 شجرة بشوارع منطقة التبين، وهم شارع حديد وصلب والثروة المعدنية ومصانع الأسمنت والكورنيش وشارع الملاءة.

2- تم زراعة أشجار تيكوما واكاسيا وبنجامبنا، والتى تتميز بقلة الاحتياجات المائية وقدرتها على امتصاص الملوثات.

3- زراعة الأشجار تتم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر احتياجا.

4- تم البدء فى توفير 222 ألف شجرة لزراعتها فى 21 محافظة والقرى التابعه لها.

5- تم تشجير الطريق المؤدى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والمناطق المحيطة به 150 شجرة.

6- تم زراعة 10 آلاف شجرة بعدد من المدارس والجامعات والمعاهد.

7- تم البدء فى أعمال إنشاء مشتل بيئي على مساحه 5 أفدنة بمدينه الخارجة.

8- سيتم استغلال شتلات هذا المشتل فى تنفيذ أعمال التشجير فى جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة ضمن المبادرة الرئاسية " إتحضر للأخضر" والتي تنفذها وزارة البيئة.

9- استمرار تنفيذ حملات التشجير بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى بهدف غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.