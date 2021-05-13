شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى بربوع الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززت أجهزة الأمن من تواجدها فى الشوارع، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وخلق أجواء آمنة للمواطنين.

وتشدد أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وتمتد خطط التأمين إلى تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.