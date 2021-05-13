شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينه رأس سدر يؤدي صلاه عيد الفطر بالمجمع الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء والنائب البرلماني محمد عوض السيد عضو مجلس النواب بجنوب سيناء صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الإسلامي بمدينة رأس سدر ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية واهالي المدينة وسط الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

حيث أم المصلين فضيلة الشيخ سليمان عامر مدير إدارة أوقاف رأس سدر وتحدث عن فضل الاحتفال بيوم العيد قائلاً إن يوم العيد هو يوم الجائزة، والبراءة من الذنوب، والطهارة من العيوب يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل الإيمان ملائكته التي تقف على أبواب العرق تیشر الصائمين بمغفرة ذنوبهم، وقبول طاعتهم، ورفعة منزلتهم، فحق لنا أن نفرح بيوم العيد، حيث يقول سبحانه: {قل يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون}.

وفي نهاية الخطبة أكد على ضرورة الالتزام الدائم بالاجراءات الاحترازية حفاظا على السلامه والصحه العامة.