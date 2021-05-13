شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يوزع الحلوي على المرضى والعاملين بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وعقب الإنتهاء من صلاة العيد مباشرةً، وفي جو من البهجة والسرور والسعادة، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية للمرور على مستشفي المبره بالزقازيق، ومستشفي القنايات المركزي، بحضور الدكتور أحمد عبدالحفيظ مدير مستشفي المبرة، والدكتور خالد الشحات مدير مستشفي القنايات، لتهنئة المرضي والفرق الطبية والعاملين في المستشفيات بعيد الفطر المبارك.

كما قام وكيل الوزارة خلال تفقده للمستشفيات بتوزيع الحلوي على جميع المرضي وأفراد الجيش الأبيض والعاملين بمختلف الأقسام الطبية، ونقل تهنئة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ودعمها الكامل لجميع الأطقم الطبية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.