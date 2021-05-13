شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر.. ويناشد المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها والعميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات إحترازية ووقائية.

ووجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء القليوبية خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والإستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الإجتماعية من خلال التواصل مع الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة، كما دعا جموع المصلين لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم وسلامتهم وللوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المحافظ على تفقد كورنيش النيل لتقديم التهنئة لابناء المحافظة، كما استمع إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير المدينة، ووعد بدراستها في أقرب وقت.